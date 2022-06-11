Гимн Украины перед матчем Лиги наций исполнила 7-летняя девочка, спевшая в первые дни войны в бомбоубежище

https://racurs.ua/n171590-gimn-ukrainy-pered-matchem-ligi-naciy-ispolnila-7-letnyaya-devochka-spevshaya-v-pervye-dni-voyny.html

Ракурс

Гімн України перед матчем національної збірної проти Вірменії виконала 7-річна Амелія Анісович.

.

На початку війни вона співала пісні для людей в укритті, де переховувалася разом із родиною. Згодом Амелія з рідними виїхала до Польщі, де уже виконувала гімн на великому концерті на підтримку України. А тепер — перед матчем футбольної збірної України у Лізі націй. Україна через війну з росією грає свій поєдинок у польському Лодзі.

Амелія стала відома на весь світ після свого співу у київському бомбосховищі на початку війни. Нині вона з мамою Лілією у Польщі.

Після свого співу у київському бомбосховищі на початку війни, який потрапив у соцмережі. За кілька днів після цього з бабусею відправилася до Польщі. А от її мама ще тривалий час перебувала у Києві, бо не мала на кого залишити літніх батьків.

Пісню з діснеївського анімаційного фільму «Крижане серце» Амелія заспівала, коли переховувалася з рідними від російських бомб у сховищі в Києві. Відеозапис цього співу маленької українки зворушив тисячі людей і швидко розлетівся у соцмережах та світових ЗМІ.

Про дівчинку написали зокрема New York Post та CNN, а також виконання Амелії розчулило і американську актрису та співачку Ідіну Мензел, яка озвучила головну героїню мультфільму «Крижане серце» Ельзу.

Згодом у польському місті Лодзь, де відбувся концерт на підтримку України, Амелія акапельно заспівала гімн нашої держави.