Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Гімн України перед матчем Ліги націй виконала 7-річна дівчинка, яка заспівала у перші дні війни у бомбосховищі

Гімн України перед матчем Ліги націй виконала 7-річна дівчинка, яка заспівала у перші дні війни у бомбосховищі (ФОТО)

11 чер 2022, 16:32
999

Гімн України перед матчем національної збірної проти Вірменії виконала 7-річна Амелія Анісович.



.

На початку війни вона співала пісні для людей в укритті, де переховувалася разом із родиною. Згодом Амелія з рідними виїхала до Польщі, де уже виконувала гімн на великому концерті на підтримку України. А тепер — перед матчем футбольної збірної України у Лізі націй. Україна через війну з росією грає свій поєдинок у польському Лодзі.

Амелія стала відома на весь світ після свого співу у київському бомбосховищі на початку війни. Нині вона з мамою Лілією у Польщі.

Гімн України перед матчем Ліги націй виконала 7-річна дівчинка, яка заспівала у перші дні війни у бомбосховищі

Після свого співу у київському бомбосховищі на початку війни, який потрапив у соцмережі. За кілька днів після цього з бабусею відправилася до Польщі. А от її мама ще тривалий час перебувала у Києві, бо не мала на кого залишити літніх батьків.

Пісню з діснеївського анімаційного фільму «Крижане серце» Амелія заспівала, коли переховувалася з рідними від російських бомб у сховищі в Києві. Відеозапис цього співу маленької українки зворушив тисячі людей і швидко розлетівся у соцмережах та світових ЗМІ.

Гімн України перед матчем Ліги націй виконала 7-річна дівчинка, яка заспівала у перші дні війни у бомбосховищі

Про дівчинку написали зокрема New York Post та CNN, а також виконання Амелії розчулило і американську актрису та співачку Ідіну Мензел, яка озвучила головну героїню мультфільму «Крижане серце» Ельзу.

Згодом у польському місті Лодзь, де відбувся концерт на підтримку України, Амелія акапельно заспівала гімн нашої держави.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів