Пилот сбитого над Донбассом Су-25 оказался наемником «Вагнера». Фото: focus.ua

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Ракурс

Пілот збитого під Світлодарськом штурмовик Су-25 збройних сил росії виявився військовим найманцем.

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Полонений льотчик — майор вкс рф Андрій Федорчуков на допиті зізнався, що є найманцем приватної військової компанії «Вагнер». Щомісяця він отримає зарплатню у 205 тис. рублів. Про це повідомив головний редактор видання «Цензор-НЕТ» Юрій Бутусов у Facebook.

За його словами, полонений окупант розповів, що йому наказати атакувати опорний пункт Збройних сил України. Також повідомив, що раніше літак бомбити українські міста. Федорчуков дуже сподівається на обмін, оскільки розуміє, що є найманцем і його можуть не виставити на обмін, і він може постраждати за свої злочини.

Бутусов додав, що у російської авіації є великі проблеми з навігацією. У полоненого пілота знайшли навігатор «Гармін» та смартфон із програмою «Пронебо», щоб мати більш точну навігацію, ніж бортові навігаційні засоби російської армії.

Нагадаємо, 18 червня бійці 72-ї ОМБр ім. Чорних запорожців збили з переносного зенітного ракетного комплексу «Ігла» в небі над Донбасом російський штурмовик Су-25. Літак впав та вибухнув, але пілот встиг катапультуватися. Українські військові відшукали та полонили російського льотчика.