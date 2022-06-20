Зеленский тайно посетил Лисичанск, заявили в "Слуге народа"

https://racurs.ua/n171900-zelenskiy-tayno-posetil-lisichansk-zayavili-v-sluge-naroda-foto.html

Ракурс

Народний депутат України Мар’яна Безугла повідомила, що нещодавно Володимир Зеленський таємно відвідав Лисичанськ.

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Володимир Зеленський у Лисичанську. Нещодавно. Власне фото. Він приїхав тоді під обстрілами, таємно, підтримати і побачити на власні очі, розібратися. Був із нами, — написала вона.

На фото Зеленський в оточенні військових, поруч його охоронець. Безугла не уточнила локації та дати, коли зроблена світлина.

Лисичанськ — прифронтове місто, яке сусідує з Сєвєроднецьком. За обласний центр Луганщини вже другий місяць тривають криваві бої, місто тільки на третину контролюють Збройні сили України.

Минулого тижня прес-служба президента повідомляла, що Зеленський відвідав фронт на Миколаївщині, а також відвідав Одеську область.