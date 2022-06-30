ВСУ выбивают оккупантов из Херсонщины и полностью освободили Одесскую область. Фото:

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Ракурс

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Потьомкине у Херсонській області.

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Успішний наступ провели військовослужбовці 60-ї окремої піхотної бригади. У ході наступу українські захисники відбили кілька контратак противника, знищили загарбницькі бойові машини піхоти та танки. Також у ворога відбили одну бронемашину «Тигр». Про це 30 червня повідомила 60-та окрема піхотна бригада у Facebook.

Село Потьомкине Херсонської області під контролем ЗСУ, — заявили військові й обіцяли тримати темп.

Село Потьомкине розташоване за приблизно 180 км від окупованого російськими військами Херсона.

Тим часом спікер Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram повідомив, що 30 червня ЗСУ повністю звільнили від російських окупантів Одеську область. Острів Зміїний до сьогодні залишався єдиною окупованою територією в регіоні.

Це буде найкоротше відео за час великого вторгнення. Вітаю Одеську область з повним звільненням від російських окупантів. Дай Боже так по всій країні, — зазначив речник.

Нагадаємо, 30 червня оперативне командування «Південь» повідомило, що російські військові повтікали із захопленого ними раніше острова Зміїний у Чорному морі. Покинути острів окупанти вирішили після того, як ЗСУ в черговий раз завдали потужних ударів по ворожих позиціях.