Боевой опыт получают около 1 млн граждан Украины — Даниловhttps://racurs.ua/n172418-boevoy-opyt-poluchaut-okolo-1-mln-grajdan-ukrainy-danilov.htmlРакурс
Війна росії проти України змусила українців ставати до лав Збройних сил та територіальної оборони, щоб захистити свій дім та рідних.
Станом на 6 липня бойовий та військовий досвід отримують близько мільйона громадян. А українська армія прискореними темпами переозброюється за стандартами НАТО. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у Twitter.
Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід. «План путіна» йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість, — написав він.
За інформацією Данілова, російська федерація на початку війни прагнула провести так звану демілітаризацію, але отримала лише зворотний процес — Збройні сили України швидко переозброюються за стандартами Північноатлантичного альянсу.
Секретар РНБО наголосив, що армія продовжує насичуватися західною зброєю та технологіями.
Нагадаємо, у травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна розпочала трансформацію Збройних сил України під стандарти НАТО. Українська армія переходить на стандарти Північноатлантичного альянсу під час війни, а ЗСУ потребують ще більше західного озброєння.