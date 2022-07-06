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Бойовий досвід отримують близько 1 млн українців. Фото:

Бойовий досвід отримують близько 1 млн громадян України — Данілов

6 лип 2022, 14:51
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Війна росії проти України змусила українців ставати до лав Збройних сил та територіальної оборони, щоб захистити свій дім та рідних.



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Станом на 6 липня бойовий та військовий досвід отримують близько мільйона громадян. А українська армія прискореними темпами переозброюється за стандартами НАТО. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у Twitter.

Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід. «План путіна» йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість, — написав він.

За інформацією Данілова, російська федерація на початку війни прагнула провести так звану демілітаризацію, але отримала лише зворотний процес — Збройні сили України швидко переозброюються за стандартами Північноатлантичного альянсу.

Секретар РНБО наголосив, що армія продовжує насичуватися західною зброєю та технологіями.

Нагадаємо, у травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна розпочала трансформацію Збройних сил України під стандарти НАТО. Українська армія переходить на стандарти Північноатлантичного альянсу під час війни, а ЗСУ потребують ще більше західного озброєння.

Джерело: Ракурс


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