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Ракурс
Ликвидацию двух российских танков показала горно-штурмовая бригада ВСУ

Ликвидацию двух российских танков показала горно-штурмовая бригада ВСУ (ВИДЕО)

13 июл 2022, 18:48
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Знешкодження двох російських танчиків потрапило на відео командування Сухопутних сил України. Операцію провели підрозділи 10 гірсько-штурмової бригади. Відео військові 13 липня виклали на сторінці бригади у Фейсбук.



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У дописі та на відео не вказується вид застосованої проти російських нацистів зброї, але наслідки вражають — внаслідок удару башта танка відлетіла на кілька десятків метрів від дороги.

Два знищені танки. Чотири Lіквідованих моSкаля. Так закінчилась прогулянка двох екіпажів руSкіх пеDиків. Наші хлопці заставляють постійно бути у напрузі ворога, і правильно. Бійтеся, озирайтеся. Постійно. А краще їдьте до дому з чужої землі, — прокоментували відео ліквідації ворожої техніки в бригаді.

Раніше артилеристи 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу знищили чергову БМП-3 ворога на Херсонщині за допомогою гаубиць М777.

Источник: Ракурс


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