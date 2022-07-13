Знешкодження двох російських танчиків

https://racurs.ua/ua/n172643-likvidaciu-dvoh-rosiyskyh-tankiv-pokazala-girsko-shturmova-brygada-zsu-video.html

Ракурс

Знешкодження двох російських танчиків потрапило на відео командування Сухопутних сил України. Операцію провели підрозділи 10 гірсько-штурмової бригади. Відео військові 13 липня виклали на сторінці бригади у Фейсбук.

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У дописі та на відео не вказується вид застосованої проти російських нацистів зброї, але наслідки вражають — внаслідок удару башта танка відлетіла на кілька десятків метрів від дороги.

Два знищені танки. Чотири Lіквідованих моSкаля. Так закінчилась прогулянка двох екіпажів руSкіх пеDиків. Наші хлопці заставляють постійно бути у напрузі ворога, і правильно. Бійтеся, озирайтеся. Постійно. А краще їдьте до дому з чужої землі, — прокоментували відео ліквідації ворожої техніки в бригаді.

Раніше артилеристи 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу знищили чергову БМП-3 ворога на Херсонщині за допомогою гаубиць М777.