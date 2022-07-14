В драмтеатре оккупированного Херсона обустроили склад боеприпасов и ждут политтехнологов рф

https://racurs.ua/n172668-v-dramteatre-okkupirovannogo-hersona-obustroili-sklad-boepripasov-i-jdut-polittehnologov-rf.html

Ракурс

У драмтеатрі окупованого Херсона облаштували склад боєприпасів і чекають на російських політтехнологів.

.

Останні новини з окупованого міста стосуються проведення фейкового «референдуму». Пропагандистів, які повинні його проводити, планують розмістити в готелі «Бордо» — його взяли під посилену озброєну охорону, повідомляють в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Крім того, в тимчасово окупованому Херсоні розповсюджується другий номер російської газети «Надднепрянская правда». У порівнянні з першим випуском, тираж збільшено вчетверо — до 40 тис. примірників.

Серед заголовків газети — «Херсон получит: паспорта, связь, российские банки», «Новости СВО», «Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся».

ГУР повідомляє, що в окупаційній адміністрації Херсону очікується прибуття з рф групи політтехнологів, які мають організувати підготовку та проведення «референдуму».

В приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша окупанти створили склад артилерійських боєприпасів. Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12 липня. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру.

Розвідники дізналися, що на територію мобільного госпіталю в Херсоні противник привіз два тентованих КамАЗи з приблизно 40 пораненими військовими.

13 липня у Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що російські війська готують лінію оборони біля Антонівського моста через Дніпро. Він розташований між Херсоном та Олешками.