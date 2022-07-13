Россияне готовят линию обороны у стратегического Антоновского моста через Днепр

https://racurs.ua/n172647-rossiyane-gotovyat-liniu-oborony-u-strategicheskogo-antonovskogo-mosta-cherez-dnepr.html

Ракурс

У Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що російські війська готують лінію оборони біля Антонівського моста через Дніпро. Він розташований між Херсоном та Олешками.

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Окупанти активізувалися у самому Херсоні. У місті побільшало патрулів окупантів та перевірок людей на вулицях та блокпостах. Ворог чинить тиск на місцеве населення, окупанти відбирають автівки у херсонців, грабують місцеві підприємства. За повідомленнями місцевих, окупанти будують фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту, йдеться у зведенні Херсонської ОДА за 13 липня.

Антонівський міст (автомобільний), інша назва — Херсонський автомобільний міст — міст через Дніпро, що з'єднує Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню.

Загальна протяжність моста складає 1,4 км, загальна ширина — 25 м, ширина проїзної частини — 20,5 м, пішохідні тротуари з двох сторін по 1,5 м.

За добу по ньому проїжджали 10,5 тис. автомобілів.

У 1985 році міст був побудований з метою з'єднання Херсона із його містом-супутником Олешками (у радянські часи міста хотіли об'єднати). Поява такого мосту значно спростила комунікацію містян з іншими населеними пунктами. Раніше вони користувалися баржами чи баркасами, щоб переправитися на інший берег.

25 лютого 2022 року російським окупантам вдалося взяти міст під контроль і увійти в Херсон.