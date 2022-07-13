Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни готують лінію оборони біля стратегічного Антонівського моста через Дніпро

Росіяни готують лінію оборони біля стратегічного Антонівського моста через Дніпро

13 лип 2022, 20:24
999

У Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що російські війська готують лінію оборони біля Антонівського моста через Дніпро. Він розташований між Херсоном та Олешками.



.

Окупанти активізувалися у самому Херсоні. У місті побільшало патрулів окупантів та перевірок людей на вулицях та блокпостах. Ворог чинить тиск на місцеве населення, окупанти відбирають автівки у херсонців, грабують місцеві підприємства. За повідомленнями місцевих, окупанти будують фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту, йдеться у зведенні Херсонської ОДА за 13 липня.

Антонівський міст (автомобільний), інша назва — Херсонський автомобільний міст — міст через Дніпро, що з'єднує Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню.

Загальна протяжність моста складає 1,4 км, загальна ширина — 25 м, ширина проїзної частини — 20,5 м, пішохідні тротуари з двох сторін по 1,5 м.

За добу по ньому проїжджали 10,5 тис. автомобілів.

У 1985 році міст був побудований з метою з'єднання Херсона із його містом-супутником Олешками (у радянські часи міста хотіли об'єднати). Поява такого мосту значно спростила комунікацію містян з іншими населеними пунктами. Раніше вони користувалися баржами чи баркасами, щоб переправитися на інший берег.

25 лютого 2022 року російським окупантам вдалося взяти міст під контроль і увійти в Херсон.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів