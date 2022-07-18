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россия снова нанесла ракетный удар по Одесчине, фото: Liga.net

российские самолеты запустили ракеты по Одесчине, одну сбили силы ПВО

18 июл 2022, 14:28
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росія сьогодні, 18 липня, об 11.00 завдала чергового ракетного удару по Одещині.



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Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».

З трьох винищувачів Су-35 з акваторії Чорного моря були випущені чотири ракети повітряного базування:

  • одну з цих ракет збили над морем;
  • дві ракети влучили в об'єкт військової інфраструктури, триває гасіння пожежі;
  • одна ракета влучила в міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує нищити з квітня, відколи міст і нефункціонує.

Зазначається, що постраждалих внаслідок цього ракетного удару немає.

Источник: Ракурс


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