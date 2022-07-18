российские самолеты запустили ракеты по Одесчине, одну сбили силы ПВО

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россия снова нанесла ракетный удар по Одесчине, фото: Liga.net
российские самолеты запустили ракеты по Одесчине, одну сбили силы ПВОhttps://racurs.ua/n172796-rossiyskie-samolety-zapustili-rakety-po-odeschine-odnu-sbili-sily-pvo.htmlРакурс
росія сьогодні, 18 липня, об 11.00 завдала чергового ракетного удару по Одещині.
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Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».
З трьох винищувачів Су-35 з акваторії Чорного моря були випущені чотири ракети повітряного базування:
- одну з цих ракет збили над морем;
- дві ракети влучили в об'єкт військової інфраструктури, триває гасіння пожежі;
- одна ракета влучила в міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує нищити з квітня, відколи міст і нефункціонує.
Зазначається, що постраждалих внаслідок цього ракетного удару немає.
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