російські літаки запустили ракети по Одещині, одну збили сили ППО

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росія сьогодні, 18 липня, об 11.00 завдала чергового ракетного удару по Одещині.
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Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».
З трьох винищувачів Су-35 з акваторії Чорного моря були випущені чотири ракети повітряного базування:
- одну з цих ракет збили над морем;
- дві ракети влучили в об'єкт військової інфраструктури, триває гасіння пожежі;
- одна ракета влучила в міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує нищити з квітня, відколи міст і нефункціонує.
Зазначається, що постраждалих внаслідок цього ракетного удару немає.
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