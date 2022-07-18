російські літаки запустили ракети по Одещині, одну збили сили ППО

росія знову завдала ракетного удару по Одещині, фото: Liga.net

https://racurs.ua/ua/n172796-rosiyski-litaky-zapustyly-rakety-po-odeschyni-odnu-zbyly-syly-ppo.html

Ракурс

росія сьогодні, 18 липня, об 11.00 завдала чергового ракетного удару по Одещині.

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Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».

З трьох винищувачів Су-35 з акваторії Чорного моря були випущені чотири ракети повітряного базування:

одну з цих ракет збили над морем;

дві ракети влучили в об'єкт військової інфраструктури, триває гасіння пожежі;

одна ракета влучила в міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує нищити з квітня, відколи міст і нефункціонує.

Зазначається, що постраждалих внаслідок цього ракетного удару немає.