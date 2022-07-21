В российской армии увольняется значительная часть контрактников – Генштаб

https://racurs.ua/n172893-v-rossiyskoy-armii-uvolnyaetsya-znachitelnaya-chast-kontraktnikov-genshtab.html

Ракурс

Російські вояки не бажають продовжувати службові контракти в армії рф. Відбувши свої пару місяців в армії, вони пишуть рапорти на звільнення. Звільняються також бійці, які тривалий час служили у зс рф.

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За наявною інформацією, у військових частинах збройних сил російської федерації спостерігається тенденція щодо звільнення значної частини особового складу, які проходили службу по короткострокових контрактах. Також, більшість військовослужбовців відмовляється подовжувати довготермінові контракти, дія яких закінчилась, — про це йдеться 21 липня у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

«Ракурс» раніше писав, що у новому перехопленні розмов російських окупантів, яке опублікувала СБУ 20 липня, батько військового з рф дає поради сину, як зламати руки та ноги. Окупант планує так потрапити з війни в Україні на лікування у госпіталь.

Тим часом журналіст Роман Цимбалюк розповів, що втрати рф на Харківщині, де морські піхотинці держави-окупанта відчули на собі лють і силу ЗСУ.

В результаті бойових дій морські піхотинці недорахувалися чотири десятки своїх товаришів та трохи більше виявилися «тимчасово виведеними з ладу, — повідомив Цимбалюк.

Крім того, Збройні сили України на півдні знищили командний та командно-спостережний пункти росіян і ще 6 їхніх складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах.