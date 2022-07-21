путин отправил на штурм Донбасса спецподразделение, защищавшее Курилы от японцев

https://racurs.ua/n172895-putin-otpravil-na-shturm-donbassa-specpodrazdelenie-zaschischavshee-kurily-ot-yaponcev.html

Ракурс

Керівництво російської армії відправило воювати на Донбас спеціальні підрозділи, які розташовувалися на Курильських островах. Раніше їхнім завданням було прикривати спірні території від Японії.

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Forbes розповів, що бійці 81 бригади ЗСУ та підрозділу Нацгвардії «Омега» оприлюднили відео знищення російських військових у боях біля Сіверська Донецької області. Українські військові також показали нашивки вбитих росіян, серед яких можна побачити шеврон 18 кулеметно-артилерійської дивізії рф. Це єдиний підрозділ такого роду у російській армії.

Yuri Butusov posted a video with several bodies reportedly of soldiers from Russia’s 18th Machine Gun Artillery Division. He said they were killed by members of Ukraine’s 81st Air Assault Brigade and National Guard Omega unit near Slovyansk.https://t.co/ckOL6sWpibpic.twitter.com/LZLbegVe1W — Rob Lee (@RALee85) July 18, 2022

У 1970 роках CРСР укріпив оборону Курильських островів, які дісталися йому за результатами Другої світової. Тоді Союз розмістив на них десятки застарілих танків на стаціонарних бетонних вогневих позиціях.

18 дивізія ЗС СРСР обладнали для суто статичної оборонної ролі з важким озброєнням на фіксованих позиціях з видом на пляжі, які потенційно міг атакувати десант.

Дивізія налічувала 3,5 тис. осіб — це тільки третина або одна четверта всього особового складу звичайної дивізії.

Хоча 18 дивізія більше не спеціалізується на кулеметах, вона має значні артилерійські засоби, а також допоміжні танки та деяку кількість мобільної піхоти на легкоозброєних і броньованих гусеничних БТР.

Видання припускає, що росія, скоріше за все, перекинула значну частину своїх тихоокеанських острівних гарнізонів за тисячі кілометрів, щоб використати їх як штурмові війська в Україні — роль, яку ці солдати не були готові виконувати.