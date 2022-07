путин отправил на штурм Донбасса спецподразделение, защищавшее Курилы от японцев

Керівництво російської армії відправило воювати на Донбас спеціальні підрозділи, які розташовувалися на Курильських островах. Раніше їхнім завданням було прикривати спірні території від Японії.

.

Forbes розповів, що бійці 81 бригади ЗСУ та підрозділу Нацгвардії «Омега» оприлюднили відео знищення російських військових у боях біля Сіверська Донецької області. Українські військові також показали нашивки вбитих росіян, серед яких можна побачити шеврон 18 кулеметно-артилерійської дивізії рф. Це єдиний підрозділ такого роду у російській армії.

Yuri Butusov posted a video with several bodies reportedly of soldiers from Russia’s 18th Machine Gun Artillery Division. He said they were killed by members of Ukraine’s 81st Air Assault Brigade and National Guard Omega unit near Slovyansk.https://t.co/ckOL6sWpibpic.twitter.com/LZLbegVe1W