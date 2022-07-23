Пьяные российские солдаты обстреляли село ради развлечения. Фото: zaxid.net

https://racurs.ua/n172982-pyanye-rossiyskie-soldaty-obstrelyali-selo-radi-razvlecheniya-audio.html

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Російські окупанти продовжують вчиняти воєнні злочини, стріляючи в мирних українських цивільних та зрівнюючи населені пункти із землею.

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Загарбники, перебуваючи в п’яному стані, займаються свавіллям, обстрілюючи села в Україні лише для того, щоб розважитися. Про це йдеться у перехопленій розмові солдата збройних сил російської федерації з матір’ю, 23 липня повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Злочинець вихваляється, що після чергової пиятики рашисти розстріляли село з гранатометів.

Нажерлись і гранатометами в село всадили. Він над людьми тут знущався. У нього куля свистить в голові, — зізнається загарбник.

Також ворог пожалівся матері, що його підрозділ не відпускають на ротацію. Каже, що всі документи для цього давно готові. У розмові він не приховує, що займається мародерством.

Нагадаємо, у нових радіоперехопленнях розмов окупантів чути скарги росіян на війну — у загарбників не витримує психіка. Деяких солдатів відправляли навіть у божевільню.