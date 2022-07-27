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Ракурс
Последствия удара ВСУ по мосту в Херсоне показали на видео

Последствия удара ВСУ по мосту в Херсоне показали на видео

27 июл 2022, 12:20
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Відео з Антонівського мосту в Херсоні демонструє значні руйнування полотна після філігранного удару Збройних сил України, завданого в ніч на 27 липня.





Як інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram, окупанти закрили міст для руху через пошкодження. Дорожнє полотно дуже продірявлене, подекуди просвічується наскрізь.

Тепер тікати тільки пішки або по воді, — вказують в ЗСУ на перспективи для російських загарбників.

Нагадаємо, ЗСУ обстрілами в ніч на 27 липня завдали пошкоджень і Антонівському автомобільному мосту, і залізничному мосту. По мостах до Херсона йшло постачання для воєнних злочинців рф — жива сила й техніка.

Источник: Ракурс


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