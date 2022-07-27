Последствия удара ВСУ по мосту в Херсоне показали на видео

https://racurs.ua/n173104-posledstviya-udara-vsu-po-mostu-v-hersone-pokazali-na-video.html

Ракурс

Відео з Антонівського мосту в Херсоні демонструє значні руйнування полотна після філігранного удару Збройних сил України, завданого в ніч на 27 липня.

Як інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram, окупанти закрили міст для руху через пошкодження. Дорожнє полотно дуже продірявлене, подекуди просвічується наскрізь.

Тепер тікати тільки пішки або по воді, — вказують в ЗСУ на перспективи для російських загарбників.

Нагадаємо, ЗСУ обстрілами в ніч на 27 липня завдали пошкоджень і Антонівському автомобільному мосту, і залізничному мосту. По мостах до Херсона йшло постачання для воєнних злочинців рф — жива сила й техніка.