Наслідки удару ЗСУ по мосту в Херсоні показали на відео

https://racurs.ua/ua/n173104-naslidky-udaru-zsu-po-mostu-v-hersoni-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Відео з Антонівського мосту в Херсоні демонструє значні руйнування полотна після філігранного удару Збройних сил України, завданого в ніч на 27 липня.

Як інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram, окупанти закрили міст для руху через пошкодження. Дорожнє полотно дуже продірявлене, подекуди просвічується наскрізь.

Тепер тікати тільки пішки або по воді, — вказують в ЗСУ на перспективи для російських загарбників.

Нагадаємо, ЗСУ обстрілами в ніч на 27 липня завдали пошкоджень і Антонівському автомобільному мосту, і залізничному мосту. По мостах до Херсона йшло постачання для воєнних злочинців рф — жива сила й техніка.