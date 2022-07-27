росія прагне не лише територій, а й приниження українців - Померанцев для NYT

https://racurs.ua/ua/n173103-rosiya-pragne-ne-lyshe-terytoriy-a-y-prynyjennya-ukrayinciv-pomerancev-dlya-nyt.html

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Статтю «Україна ― це наступний акт у путінській імперії приниження» написав для The New York Times британський журналіст українського походження Пітер Померанцев. У ній автор розмірковує про причини російського вторгнення в Україну і про приниження як основу російської ідеології. Журналіст вказує, що ця війна, безумовно, є колоніальною, однак її мета не зводиться до захоплення територій і ресурсів, а й до бажання росії принизити українців.

На думку Померанцева, нинішня ситуація для України означає захист свого суверенітету на полі бою, а під час переговорів — упевненість у своїй сильній позиції. Для Європи вона означає вихід з енергетичної залежності, а для решти світу — те, що ми більше не будемо залежати від російського продовольства, і що Україна знову зможе експортувати власне зерно та добрива.

Залишкова залежність означає бути вразливим до російського циклу принижень і агресії. «Ми хочемо, щоб ви були з нами», — каже російський солдат… Але ми знаємо, що насправді означає «з нами», — вказує Померанцев.

Стратегія путіна, на думку автора, полягає в тому, щоб самому принижувати росіян, а потім скеровувати їхню агресію, що виникає у відповідь, на «ворогів» ― на Захід, або, як зараз, на Україну. Автор наводить приклад — маргінальне становище колонізованих росією тувинців і чеченців та їхню роль у війні. На геополітичному рівні прослідковується подібна логіка — нещодавня заява путіна про те, що країни поділяються на «суверенні» та «колонії», теж демонструє розділення на великих і маленьких, тих, хто принижує, і тих, кого принижують.