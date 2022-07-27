Коллекторам запретили взыскивать долги у военнослужащих. Фото: Укринформ

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Ракурс

Стягування простроченої кредитної заборгованості з військовослужбовців та членів їх сімей припиняється на час дії воєнного стану.

Верховна рада в середу, 27 липня, ухвалила проект закону № 7414, який забороняє колекторам стягувати борги з бійців Збройних сил України, територіальної оборони та переселенців. У другому читанні цей законопроект підтримали 302 парламентарі. Про це в Telegram повідомили народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко з «Європейської солідарності».

Зміни, які вносить документ, будуть, зокрема, застосовані стосовно військових, які проходять службу на території України й військовослужбовців, які стали інвалідами під час служби.

Законопроект передбачає, що колектори не зможуть стягнути борги з родичів загиблих військових і людей, які знаходяться в полоні або числяться зниклими безвісти.

Повідомляється, що нововведення будуть діяти під час воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Національний банк України офіційно зареєстрував колекторські компанії. Їхнє створення передбачило нове законодавство, яке Верховна Рада ухвалила в липні 2021 року.