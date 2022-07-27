Алексей Данилов не исключил удары по объектам в рф. Фото:

https://racurs.ua/n173124-danilov-ne-iskluchil-udary-po-obektam-na-territorii-rossii.html

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Збройні сили України можуть завдати ударів по території росії.

Військові можуть атакувати об'єкти, які знаходяться на території рф, звідки здійснюють обстріли української території. Про це 27 липня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

За словами секретаря РНБО, у представників влади та командування не здригнеться рука підписати відповідний дозвіл атакувати ворожі об'єкти в росії. Україні відомо, звідки російські військові проводять обстріли нашої території.

Якщо буде потрібно, то повірте, не здригнеться ні в кого рука, щоб підписати те, що треба підписати, щоб ті об'єкти, про які ви кажете, були знищені. А заяви президента, що ми будемо давати відповідь по тих територіях, звідки все йде, це підтверджує… Нам відомо про всі постріли, які здійснюються ракетами, літаками чи кораблями по нашій країні, — зазначив Данілов.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляли, що Україна може використовувати реактивні системи HIMARS та MLRS M270 для ударів по території Криму — російські військові об'єкти в Криму та кораблі Чорноморського флоту рф є одними з військових цілей.

А колишній президент росії Дмитро Медведєв, а нині заступник голови Ради безпеки рф, погрожував Україні «судним днем» у разі удару по тимчасово окупованому Криму.