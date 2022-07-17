Екс-президент рф пригрозив Україні «судним днем», у Зеленського відреагували

Дмитро Медведєв

https://racurs.ua/ua/n172777-eks-prezydent-rf-prygrozyv-ukrayini-sudnym-dnem-u-zelenskogo-vidreaguvaly.html

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Дмитро Медведєв, колишній президент росії, а нині заступник голови Ради безпеки рф, погрожує Україні «судним днем» у разі удару по тимчасово окупованому Криму.

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Про це він заявив на зустрічі з ветеранами Другої світової війни у Волгограді, повідомляють російські ЗМІ.

У випадку, якщо щось подібне станеться, для них усіх там миттєво настане «судний день», дуже швидкий і важкий, сховатися буде дуже складно, — заявив Медведєв.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер вже відреагував на ці погрози Медведєва.

Портрет сучасної Росії — це Дмитро Медведєв, який погрожує комусь «судним днем», — наголошує Подоляк. — Маленька забута історією людина, що намагається здаватися серйозною та страшною, а в реальності викликає лише жалість. «Ще трохи, і я вам усім покажу!» Покажете що? Вб'єте чергову дитину?

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький нещодавно заявив, що Україна може використовувати реактивні системи HIMARS та MLRS M270 для ударів по території Криму — російські військові об'єкти в Криму та кораблі Чорноморського флоту рф є одними з військових цілей.