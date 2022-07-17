Наслідки ракетного удару по Вінниці, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n172776-raketnyy-udar-po-vinnyci-u-likarnyah-zalyshautsya-67-postrajdalyh.html

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Рашисти 14 липня завдали ракетного удару по центру Вінниці, що призвело до численних людських жертв.

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Наразі в лікарнях перебувають 67 постраждалих, серед них є діти. Про це сьогодні, 17 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

За його словами, у важкому стані перебувають 14 людей, у критичному — чотири людини.

До нас звернулися друзі з Посольства України в Ізраїлі щодо подальшої допомоги з протезуванням. У Чехії готові за потреби прийняти поранених, — зазначають Моргунов. — Було багато дзвінків від моїх колег з інших міст України. Дякую усім за підтримку.

Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов у своєму Telegram-каналі повідомив, що будівля розташованого в центрі Вінниці Будинку офіцерів після російського ракетного удару є аварійною.