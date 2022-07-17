Ракетний удар по Вінниці — у лікарнях залишаються 67 постраждалихhttps://racurs.ua/ua/n172776-raketnyy-udar-po-vinnyci-u-likarnyah-zalyshautsya-67-postrajdalyh.htmlРакурс
Рашисти 14 липня завдали ракетного удару по центру Вінниці, що призвело до численних людських жертв.
Наразі в лікарнях перебувають 67 постраждалих, серед них є діти. Про це сьогодні, 17 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.
За його словами, у важкому стані перебувають 14 людей, у критичному — чотири людини.
До нас звернулися друзі з Посольства України в Ізраїлі щодо подальшої допомоги з протезуванням. У Чехії готові за потреби прийняти поранених, — зазначають Моргунов. — Було багато дзвінків від моїх колег з інших міст України. Дякую усім за підтримку.
Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов у своєму Telegram-каналі повідомив, що будівля розташованого в центрі Вінниці Будинку офіцерів після російського ракетного удару є аварійною.
Після обстеження фахівцями, було прийнято рішення про розбір завалів, — зазначив він. — Мова не про знесення всього об'єкту, а про демонтаж аварійних конструкцій, де небезпечно. Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну. Вистоїть і цю — він уже став символом стійкості Вінниці.