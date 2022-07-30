россия хочет отправить на войну в Украину 30 тыс. "добровольцев" - CNN

https://racurs.ua/n173214-rossiya-hochet-otpravit-na-voynu-v-ukrainu-30-tys-dobrovolcev-cnn.html

Ракурс

У росії формуються так звані добровольчі батальйони для участі у загарбницькій війні в Україні.

Російські окупанти шукають заміну військовим, які виснажені за п’ять місяців боїв та щоб замінити тих, кого знищили ЗСУ, повідомляє CNN.

Загалом, за оцінками аналітиків, понад 30 тис. так званих «добровольців» можуть бути мобілізовані, щоб поповнити ряди російських загарбників, розгорнутих для участі у бойових діях на східному Донбасі. Саме сюди їх, найімовірніше, направлять.

Річард Мур, керівник секретної розвідувальної служби Великої Британії MI6 сказав журналісту CNN, що «упродовж наступних кількох тижнів росіянам буде все важче постачати робочу силу та матеріали».

Американський ЗМІ пише, що путін довго опирався ідеї загальної мобілізації в Росії, і призов цієї весни був схожий на призов у ​​2021 році.

Так звані «добровольчі батальйони» є одним зі способів збільшити чисельність російської армії без різкого кроку. Заклики вступати до них здебільшого орієнтовані на бідніші та ізольованіші регіони РФ, де можна спокушати людей «швидкими грошима».

Експерти не впевнені у впливі таких підрозділів на війну в Україні.

Стверджується, що чеченські добровольчі загони зіграли неабияку роль у кампанії на Донбасі, особливо в Маріуполі. Але вони відносно добре оснащені та мають великий військовий досвід. А от батальйони, які збираються в інших місцях, не такі ефективні, наголосили у CNN.

Катерина Степаненко, дослідник росії в Інституті вивчення війни у ​​Вашингтоні, каже, що процес набору так званих добровольців керується з Москви.

«Ракурс» писав, що Кремль наказав усім 85 суб'єктам РФ (плюс окупований Крим) набрати добровольчі батальйони, щоб уникнути оголошення часткової або повної мобілізації в росії.

Утім, такі набори значно навантажують обласні бюджети, оскільки «набір кадрів» фінансується саме з них. Умови для вступу в добровольчі батальйони відрізняються в різних регіонах. Відповідно до повідомлень, на навчання таких бійців відводиться приблизно місяць.