Зов кобзона - коллаборант сальдо при смерти - новости Херсона

https://racurs.ua/n173420-zov-kobzona-hersonskiy-kollaborant-saldo-pri-smerti.html

Ракурс

Російські Baza та пропагандистська RT із посиланням на джерела повідомляють, що так званий голова окупаційної «адміністрації» Херсонської області володимир сальдо перебуває в медикаментозній комі.

Свіжі новини з Херсона втішні — за даними Baza, його 5 серпня перевезли до окупованого рашистами Криму, а звідти госпіталізують до однієї з московських лікарень. Зрадника, ймовірно, отруїли — його стан нібито оцінюється як вкрай тяжкий. За даними RT, стан сальдо середньої тяжкості.

Сам зрадник раніше писав у своєму Telegram про медогляд через ускладнення після коронавірусу.

Українські ж пабліки щиро бажають колаборанту медикаментозної крапки.

У червні херсонські партизани попередили зрадника сальдо, що він наступний на знищення.

сальдо — призначений окупантами «голова Херсонської області». Колишній мер Херсона (2002−2012 рр.) і екс-нардеп від «Партії регіонів» (2012−2014 рр.). У березні 2022 року вийшов на мітинг на підтримку російської агресії проти України, а потім взяв участь у створенні так званого «Комітет порятунку миру та порядку».

Після приходу росіян Сальдо перейшов на бік окупантів і одним з перших отримав паспорт рф.