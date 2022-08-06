Зеленский ответил на петицию о ПВО Харькова. Фото: Прямий

https://racurs.ua/n173461-zelenskiy-poruchil-rassmotret-vozmojnost-usileniya-pvo-harkova.html

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Електронна петиція про посилення протиповітряної оборони Харкова та області набрала понад 25 тис. підписів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію та доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному розглянути можливість посилення ППО регіону. Про це йдеться у відповіді глави держави на петицію, яка опублікована на сайті президента.

Зеленський зазначив, що з 24 лютого військово-політичне керівництво України й сили оборони вжили низку заходів, спрямованих на посилення системи ППО і забезпечення відбиття ударів росіян з повітря.

Враховуючи, що протиповітряна оборона міста Харкова та Харківської області здійснюється в загальній системі протиповітряної оборони України, я доручив головнокомандувачу Збройними силами України Валерію Залужному, на якого покладено відповідальність за її організацію та керівництво, розглянути підняте електронної петиції питання і про результати розгляду інформувати її автора, — йдеться у тексті відповіді.

Нагадаємо, у червні командувач угруповання сил і засобів оборони міста Києва Олександр Павлюк повідомив, що довкола столиці створили достатньо ефективну та ешелоновану систему ППО, яка в цілому здатна захистити місто від засобів повітряного нападу та постійно вдосконалюється. При цьому військові погоджуються, що імовірність прориву зони протиповітряної оборони у разі масованого ракетного удару все ж таки існує.