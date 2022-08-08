У суботу, 20 серпня, відбудеться боксерський поєдинок за звання чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF та IBO між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

Пряму трансляцію бою покажуть регіональні телеканали Суспільного Мовлення, а радіотрансляцію — слухайте на Радіо Промінь, повідомила 8 серпня прес-служба «Суспільного».

Поєдинок між Усиком та Джошуа стане реваншем після їхньої останньої зустрічі восени 2021 року. Тоді Олександр переміг Ентоні за одноголосним рішенням суддів і відібрав у нього чемпіонські титули.

Загалом на профі-рингу Усик провів 19 боїв, здобувши всі перемоги (13 з них нокаутом). Джошуа провів 26 поєдинків — 24 перемоги (22 з них нокаутом) та зазнав двох поразок.



Подія відбудеться у місті Джідда, Саудівська Аравія.



Під час трансляції бою благодійний фонд Олександра Усика збиратиме кошти для підтримки ЗСУ та українського народу у війні проти росії.

Також трансляція бою відбудеться на платформі MEGOGO та офіційному ютуб-каналі Усика.

Український чемпіон раніше придбав права на телетрансляцію бою проти Джошуа, щоб безплатно показати його українським вболівальникам. Зі слів промоутера Усика Олександра Красюка, це подарунок боксера українцям, аби кожен охочий міг спостерігати в прямому ефірі за поєдинком.

Наприкінці березня Усик, чинний чемпіон світу у важкій вазі, погодився виїхати з України для проведення титульного захисту проти британця Ентоні Джошуа.