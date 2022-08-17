Разведка анонсировала «острые события на фронте. Фото: Минобороны

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По всій лінії фронту в Україні найближчим часом очікуються «гострі події».

Ці події будуть пов’язані не лише із Днем незалежності. Раніше українська розвідка вже попереджала, що у серпні-вересні буде важливий період на фронті, який вплине на подальший розвиток подій російсько-української війни. Про це 17 серпня представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив в ефірі національного телевізійного марафону.

Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті. Мова йде не лише про прив’язку до дат. Зокрема, зараз говорять про День незалежності. Хоча і цей факт треба враховувати, — зазначив він.

Юсов наголосив, що військова розвідка поки не каже про відступ росіян, але українські військові активно працюватимуть над звільненням тимчасово захоплених територій. За словами представника ГУР, зараз майже по всій лінії зіткнення йдуть активні бойові дії.

Нагадаємо, 14 серпня Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані російських військових, чиї підлеглі здійснюють ракетні авіаудари по Україні.