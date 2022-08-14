ГУР назвало командирів рашистів, які керують ракетними ударами по Україні

Росіяни продовжують обстрілювати Україну, фото: ICTV

https://racurs.ua/ua/n173701-gur-nazvalo-komandyriv-rashystiv-yaki-keruut-raketnymy-udaramy-po-ukrayini.html

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Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України оприлюднило дані рашистів, чиї підлеглі здійснюють ракетні авіаудари по Україні.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні, 14 серпня, на сторінці ГУР в соціальній мережі Фейсбук.

За інформацією розвідувального відомства, в завданні ударів крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101по містах та мирному населенню України з літаків Ту-22М3 та Ту-160 задіяні такі військові частини:

22-а важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (в/ч 06987, Енгельс):

командир — гвардії полковник Микола Варпахович;

52-а важкого бомбардувального авіаційного (в/ч 33310, Шайковка):

заступник командира полку по воєнно-політичній роботі — підполковник Іван Субботін;

121-а важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 85924, Енгельс):

командир — гвардії полковник Олег Скітський; помічник штурмана авіаційної ескадрильї на Ту-160 — капітан Сергій Соколов; помічник командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї на Ту-160 — старший лейтенант Станіслав Будко.

За інформацією розвідки, екіпажі літаків, які здійснювали пуски ракет по мирних мешканцях України, вже усвідомлюють, що керівництво російської армії в подальшому перекладатиме відповідальність за воєнні злочини на безпосередніх виконавців.

Тож вони збирають документальні підтвердження отриманих наказів, які згодом планують передати до міжнародного трибуналу над керівництвом рф.

Також, окупанти, здійснюючи підкупи та пропонуючи хабарі, намагаються прибрати відомості про себе з бойових наказів та розпоряджень.