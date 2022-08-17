Оккупанты пытались прорваться на ряде направлений, ВСУ дали бой. Фото:

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін. Ворог обстріляв райони Чернівського, Павлівки та Гудового Сумської області. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 17 серпня.

З танків, РСЗВ та артилерії росіяни обстріляли райони Харкова, Нової Миколаївки, Дементіївки, Коробочкиного, Печенігів, Руських Тишок, Одноробівки, Леб’яжого, Нового, Світличного, Соснівки та Рубіжного на Харківському напрямку. Ворог намагався програти оборону українських захисників поблизу Леб’яжого та Базаліївки, але успіху не мав і відійшов.

На Слов’янському напрямку окупанти з різноманітної артилерії намагалися завдати ураження підрозділам ЗСУ та зруйнувати обʼєкти цивільної інфраструктури в районах Бражківки, Дібрівного, Мазанівки, Долини та Довгенького. Противник намагався просунутися у напрямках Новодмитрівки та Мазанівки, але змушений був відійти.

На Краматорському напрямку, щоб витіснити українських бійців із зайнятих позицій, росіяни гатили з танків та артилерії неподалік Миколаївки, Краматорська, Верхньокам’янського, Тетянівки, Серебрянки, Григорівки та Райгородка. Безуспішною була ворожа атака у напрямку населеного пункту Веселе.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Бахмута, Зайцевого, Яковлівки, Білогорівки та Майорська. Окупанти задіяли авіацію для удару біля Соледара. Бійці ЗСУ відбили всі атаки поблизу Білогорівки, Соледари, Бахмутського, Кодеми, Зайцевого та Майорська.

На Авдіївському напрямку противник обстрілював райони Авдіївки, Нью-Йорка, Пісків, Водяного, Опитного та Невельського. Завдав авіаудару неподалік Мар’їнки. Окупанти мають частковий успіх у напрямку Опитного.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники з танків та артилерії обстріляли райони 14 населених пунктів. Ворожий штурм у напрямку Шевченкового був невдалим, але у напрямку Новомихайлівки противник мав частковий успіх.

На Південнобузькому напрямку росіяни, щоб не допустити наступу Збройних сил України, обстрілює захисників по всій лінії зіткнення з усієї наявної зброї. Ворог намагався покращити тактичне положення у напрямку Білогірки, але був відкинутий назад.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що армія російської федерації намагається вести наступальні дії на Харківському, Слов’янському, Донецькому, Бахмутському й Запорізькому напрямках.