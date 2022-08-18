Война отбросила аграрную отрасль Украины на годы. Фото: ГСЧС

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Українська аграрна галузь через повномасштабну війну була відкинута на роки назад.

При цьому врожайність під час війни не гірша за середню, яка спостерігалася в останні роки. Прогнозована врожайність у 2022 році — 67 млн т. Однак порівнювати цей показник із 2021 роком не можна, бо торік вона була рекордною — 107 млн т зернових та олійних. Про це міністр агарної політики та продовольства Микола Сольський розповів в інтерв’ю Forbes.

Зважаючи, що нині близько 25% земель окуповані, то максимум ми могли зібрати до 77 млн т, — пояснив чиновник.

За словами міністра, галузь зазнала значних втрат, а саме сільське господарство відкинуто на роки. Раніше аграрії постійно оновлювали техніку та інвестували у щось нове. Якщо війна й закінчиться найближчим часом, то відновлення займе тривалий час.

Сольський упевнений, що інвесторів можна повернути в агробізнес, але потрібно впровадити систему страхування, яка працюватиме в умовах війни. Така система діє в Ізраїлі.

Крім того, потрібен ефективний судовий захист та зрозуміла позиція Євросоюзу щодо відкриття свого ринку для української продукції.

Нагадаємо, українські аграрії працюють у надважких умовах під час війни в Україні. Трактористам та комбайнерам доводиться бронежилетах виборювати урожай під час російського вторгнення.

Джерело: Forbes