Новый депутат появилась в Верховной Раде. Фото: dn.ua

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Верховна Рада України поповнилася новим народним депутатом.

До парламенту Валентина Короленко від партії «Слуга народу». Вона зайняла місце свого однопартійця Артема Михайлюка, який відмовився від депутатських повноважень. Про це 20 серпня повідомила прес-служба Центральної виборчої комісії.

Зазначається, що Михайлюк зайшов до Ради 8 серпня після того, як свої повноваження склали новий генпрокурор Андрій Костін та суддя Конституційного суду України Ольга Совгиря. Наступним кандидатом у партійному списку «слуг» є Дмитро Єрмоленко, який теж відмовився від мандата. Тому місце у ВРУ віддали Валентині Короленко, яка займала 145-те місце у виборчому списку партії.

Як відомо, Короленко є уродженкою Кривого Рогу й має дві вищих освіти за спеціальностями «Правознавство» та «Фінанси та кредит». Раніше жінка працювала на різних посадах у Криворізькій та Дніпропетровській митницях.

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада призначила новим суддею Конституційного суду України народного депутата від «Слуги народу» Ольгу Совгирю. За це проголосували 293 парламентарі. А 299 депутатів погодили призначення «слуги» Андрія Костіна очільником Офісу генпрокурора.