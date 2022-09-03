рф массированно обстреляла Черниговскую и Днепропетровскую области. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n174398-rossiyane-nanesli-massirovannye-udary-po-chernigovskoy-i-dnepropetrovskoy-oblastyah.html

Ракурс

Окупанти з російської федерації не припиняють обстрілювати Чернігівську область.

У суботу, 3 вересня, ворог завдав масованого удару по Новгород-Сіверському районі. З артилерії противник випустив понад 50 снарядів по селу Михальчина Слобода. На щастя ніхто не постраждав, але пошкоджені житлові будинки та господарчі будівлі. Про це голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив у Telegram.

Крім того, під обстріл потрапила й Зеленодольська громада Дніпропетровської області. Як повідомив голова ОВА Валентин Резніченко у Telegram, ворожий вогонь вівся із «Ураганів». Внаслідок обстрілів загинув дев’ятирічний хлопчик, попередньо постраждали 10 осіб. Більшість із поранених у важкому стані в лікарні.

У Зеленодольську прильоти пошкодили вісім багатоповерхових будинків, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. Також у Великій Костромці постраждали будинки.

Нагадаємо, 1 вересня російські окупанти росіяни завдавали артилерійських ударів по Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Чугуївському, Красноградському районах Харківської області. Внаслідок обстрілів було зруйноване приміщення спортивного комплексу «Локомотив» імені Г. Кірпи в Холодногірському районі.