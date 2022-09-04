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Рашисты снова обстреляли Харьков, фото: РИА «Новости»

Рашисты обстреляли два района Харькова, есть раненые

4 сен 2022, 20:01
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Російські війська сьогодні, 4 вересня, ввечері обстріляли два райони Харкова.





В результаті поранення отримали двоє осіб. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, прильоти були зафіксовані у Холодногірському та Новобаварському районах міста.

У Новобаварському районі постраждав приватний сектор. Пошкоджено кілька приватних будинків та багатоповерхівку неподалік, — зазначив Терехов. — Двоє постраждалих у Новобаварському районі.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі зазначив, що стан постраждалих — середньої тяжкості, їх госпіталізували.

До уваги жителів міста Харків та області: максимально перебувайте в укриттях! — наголосив Синєгубов.

Источник: Ракурс


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