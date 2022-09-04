Рашисти обстріляли два райони Харкова, є поранені

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Рашисти знову обстріляли Харків, фото: РІА «Новости»
Рашисти обстріляли два райони Харкова, є пораненіhttps://racurs.ua/ua/n174424-rashysty-obstrilyaly-dva-rayony-harkova-ie-poraneni.htmlРакурс
Російські війська сьогодні, 4 вересня, ввечері обстріляли два райони Харкова.
В результаті поранення отримали двоє осіб. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
За його словами, прильоти були зафіксовані у Холодногірському та Новобаварському районах міста.
У Новобаварському районі постраждав приватний сектор. Пошкоджено кілька приватних будинків та багатоповерхівку неподалік, — зазначив Терехов. — Двоє постраждалих у Новобаварському районі.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі зазначив, що стан постраждалих — середньої тяжкості, їх госпіталізували.
До уваги жителів міста Харків та області: максимально перебувайте в укриттях! — наголосив Синєгубов.
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