Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти знову обстріляли Харків, фото: РІА «Новости»

Рашисти обстріляли два райони Харкова, є поранені

4 вер 2022, 20:01
999

Російські війська сьогодні, 4 вересня, ввечері обстріляли два райони Харкова.





В результаті поранення отримали двоє осіб. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, прильоти були зафіксовані у Холодногірському та Новобаварському районах міста.

У Новобаварському районі постраждав приватний сектор. Пошкоджено кілька приватних будинків та багатоповерхівку неподалік, — зазначив Терехов. — Двоє постраждалих у Новобаварському районі.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі зазначив, що стан постраждалих — середньої тяжкості, їх госпіталізували.

До уваги жителів міста Харків та області: максимально перебувайте в укриттях! — наголосив Синєгубов.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів