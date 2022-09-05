Склад бюллетеней псевдореферендума и базу фсб уничтожил спецназ на Запорожье

https://racurs.ua/n174445-sklad-bulleteney-psevdoreferenduma-i-bazu-fsb-unichtojil-specnaz-na-zaporoje.html

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Бійці-спецпризначенці української військової розвідки провели спецоперацію у тимчасово окупованій Камʼянці-Дніпровській (Василівський район Запорізької області) — знищено склад бюлетенів псевдореферендуму та базу фсб.

Точна кількість вбитих та поранених уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму. Поранених серед цивільних немає, повідомили 5 вересня в ГУР Міноборони.

Розвідка повідомляє, що в кількох приміщеннях тривають пожежі, які окупанти не можуть загасити протягом тривалого часу. Зокрема, управління Державної казначейської служби.

Знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. При цьому, склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали — знищено.

Разом з цим розбито місце базування підрозділу російського фсб, який охороняв склад бюлетенів. Точна кількість вбитих та поранених — уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму.

Окупанти ввели жорстку комендантську годину в місті — з 7.00.

В результаті проведення спецоперації цивільне населення не постраждало.