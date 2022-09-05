На ЗАЭС отключилась последняя линия, соединяющая станцию с энергосистемой Украины

https://racurs.ua/n174446-na-zaes-otkluchilas-poslednyaya-liniya-soedinyauschaya-stanciu-s-energosistemoy-ukrainy.html

Ракурс

На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) унаслідок обстрілів відключили енергоблок № 6.

«Енергоатом» повідомив, що 5 вересня після пожежі була відімкнена остання лінія, що з'єднувала вузол ЗАЕС з енергосистемою України. Власне через це довелося розвантажити шостий енергоблок, який зараз живить власні потреби ЗАЕС.

Протягом останніх трьох діб російські окупаційні війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС. Внаслідок цього були пошкоджені та відключені лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС — Дніпровська, 330 кВ ЗаТЕС — Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС — Мелітополь. Також пошкоджений АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗаТЕС зазнали пошкоджень ще раніше , — йдеться у повідомленні.

У понеділок, 5 вересня, чотири із шести представників команди інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції.

Водночас очікується, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі, додали в компанії.

6 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі поінформує про результати місії на Запорізькій АЕС Радбез ООН. Обставини, за яких працювала місія МАГАТЕ, свідчать про серйозні проблеми на ядерному об'єкті.

Росіяни перешкоджали проїзду місії МАГАТЕ на ЗАЕС через лінію фронту та не допустили разом з місією представників незалежних ЗМІ, повідомив сьогодні Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Головним «експертом» з російської сторони, представленим МАГАТЕ, був аферист Ренат Карчаа. Він не має компетенції в атомній енергетиці.

Росіяни вводили в оману місію МАГАТЕ заявивши про нібито «українські обстріли». Місію МАГАТЕ провели заздалегідь підготовленим маршрутом і не допустили її на об'єкти, на зразок кризового центру.

У кадр потрапила російська військова техніка у машинних залах енергоблоків, що порушує вимоги пожежної безпеки.