Нардепы предлагают новации, ограничивающие независимость глав антикоррупционных органов

https://racurs.ua/n174452-nardepy-predlagaut-novacii-ogranichivauschie-nezavisimost-glav-antikorrupcionnyh-organov.html

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Комітету з питань організації державної влади рекомендував парламенту прийняти законопроєкт № 7654, який стане підставою для зриву конкурсу на директора Національного антикорупційного бюро, а також спрощує процедуру його звільнення.

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що законопроект Клочка — це ще одна спроба обмежити незалежність антикорупційних органів.

Він звернув увагу, що саме народні депутати з непрофільного комітету Верховної ради з питань місцевого самоврядування і регіонального розвитку підтримали «законопроект Клочка» за основу про зміни в процедурі конкурсу на директора НАБУ та інших кількох державних органів.

На закритому засіданні комітету 14 нардепів проголосували за, четверо було проти, а троє утрималось.

І це попри те, що представники профільних правоохоронного та антикорупційного комітетів всіляко виступали проти, а також надавали аргументи, чому ця ініціатива може поставити під загрозу нашу євроінтеграцію, — написав Шабунін.

Крім того, своє негативне сприйняття законопроєкту висловили і представники НАБУ, САП та НАЗК.

Законопроєкт № 7654 передбачає зміни в процедурі обрання деяких керівників антикорупційних органів. Зокрема, директора НАБУ:

ним не може бути особа, яка після запровадження воєнного стану понад 30 днів перебувала за кордоном, водночас може бути людина, яка не є членом жодної політичної партії;

директор має досягнути 35 років;

для звільнення директора НАБУ, голови НАЗК та керівника САП достатньо притягнути їх до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

Нагадаємо, 16 квітня закінчився термін повноважень першого директора НАБУ Артема Ситника.

Через війну та юридичні нюанси комісія довго не розпочинала активної роботи, утім 22 серпня нарешті зібралася на перше засідання. Поки бюро очолює перший заступник директора Гізо Углава.

Автором новацій є «слуга» Андрій Клочко, який сам є фігурантом антикорупційного розслідування. Про це повідомила журналістка Олена Трибушна на Facebook.

Проти автора змін до законів у грудні 2021 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальну справу за незаконне збагачення.