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Хорошая вещь MLRS - Зеленский поблагодарил ВСУ за уничтожение склада ракет С-300, которыми россияне били по Харькову

Хорошая вещь MLRS — Зеленский поблагодарил ВСУ за уничтожение склада ракет С-300, которыми россияне били по Харькову

5 сен 2022, 23:00
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Президент Володимир Зеленський подякував Збройним силам України за знищення складу ракет для зенітних комплексів С-300, якими росіяни гатили по Харкову.





У зверненні до українського народу 5 вересня президент заявив, що бійці однієї з реактивних артилерійських бригад знищили російський склад, з якого окупанти брали ракети для бомбардування Харкова.

Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої! — сказав президент.

Він додав, що «обов'язково буде окупантам відповідь і за сьогоднішній ракетний удар по Кривому Рогу, і за постійні обстріли Зеленодольська, обстріли Нікополя, Чернігівської та Сумської областей, Харківщини, міст Донбасу».

Источник: Ракурс


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