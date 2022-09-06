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Взорвали авто "коменданта" оккупированного города - взрыв в Бердянске

Взрыв в оккупированном Бердянске — взорвали авто «коменданта» города (ФОТО, ВИДЕО)

6 сен 2022, 15:55
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Вибух прогримів 6 вересня у центрі окупованого росіянами Бердянська.





Російські медіа повідомляють, що вибухнув автомобіль біля будівлі окупаційної адміністрації.

Вибух у Бердянську

У мерії передають, що вибухи та стрілянина чутна у центральній частині міста, поряд з адмінбудівлями. До центру поїхали швидкі та представники окупаційної поліції.

Після вибуху камера місцевого мешканця зафіксувала звуки, схожі на постріли. Згодом в ефірі російських пропагандистів колаборант рогов повідомив, що у тимчасово окупованому Бердянську було підірвано автомобіль так званого «коменданта» міста артема бардіна.

Інша версія, яка шириться в мережі, — буцімто здетонували снаряди, що знаходилися у мікроавтобусі неподалік виконкому.

Російські пропагандисти з ТАСС написали з посиланням на так звану місцеву владу, що коменданта Бердянська після вибуху машини у важкому стані госпіталізовано до лікарні.

Источник: Ракурс


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