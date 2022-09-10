ВСУ в ходе контрнаступления на юге продвинулись на десятки километров. Фото: Генштаб

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Ракурс

Контрнаступ Збройних сил України успішно триває й у південних областях, а не лише на Харківщині.

Українські підрозділи просунулися по лінії південного фронту на різних ділянках від двох до кілька десятків кілометрів. Про це 10 вересня керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі національного телемарафону.

Також зазначається, що 9 вересня підрозділи Сил оборони в південних областях знищили понад 70 російських військових, дев’ять танків та дві гаубиці, якими окупанти обстрілювали Нікопольський район.

У прес-центрі додали, що вночі 10 вересня загарбники обстрілювали Миколаїв зенітними ракетами із систем ППО С-300. Гуменюк наголосила, що таким чином ворог намагається помститися тим районам, які йому не досяжні.

Нагадаємо, наприкінці серпня ЗСУ почали контрнаступ на півдні країни, а згодом і на сході нашої держави. Станом на вечір 9 вересня захисники звільнили від окупантів з росії понад 30 населених пунктів на Харківському напрямку.

У Генштабі ЗСУ також заявляли, що на Харківському на Південнобузькому напрямках було звільнено з-під російської окупації територію, площа якої становить понад 700 кв. км.

Російські загарбники у відчаї вирішити посилити своє угруповання в Херсонській області й перекинули до регіону підрозділ так званих «кадирівців» чисельністю до 1,3 тис. осіб.