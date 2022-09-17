Житель Купянска рассказал следователям о российских пытках. Фото:

https://racurs.ua/n174865-pytali-tokom-i-payalnikom-kupyanchanin-rasskazal-o-pytkah-fsb.html

Ракурс

Мешканець міста Куп’янськ Харківської області розповів про тортури, які йому вдалося пережити в час окупації.

Через знущання доводилося проходити кожному, хто потрапляв на допити до співробітників фсб росії, які облаштувалися в окупованому Куп’янську. На допитах російська спецура «вибивала» із місцевих мешканців імена та адреси учасників АТО, бійців територіальної оборони, осіб, які мали проукраїнську позицію. Погрожували стратою на мінному полі та розправою над родинами, які залишилися під окупацією. Про це 17 вересня повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

За словами постраждалого, на першому допиті його 40 хвилин били струмом, стріляли з пневматичної чи газової зброї, били битами чи залізними трубами. При цьому чоловікові надягали мішок на голову. Декому окупанти паяльниками випалювали на тілі хрести.

Умови тримання незаконно ув’язнених українців також були жахливими: у невеличкій, призначеній на дві особи камері, утримувалося восьмеро людей.

У спецслужбі додали, що такі дії російських силовиків підпадають під ознаки катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Про це чітко вказано у Конвенції ООН проти катувань 1984 року, учасником якої, до речі, є і російська федерація.

Наразі Службою безпеки проводяться оперативно-слідчі дії для встановлення усіх мешканців деокупованих територій, які постраждали від тортур рашистів. — запевнили в СБУ.

Нагадаємо, українські правоохоронці ідентифікували «кадирівця», який під час окупації Київської області катував підлітка. Зловмисником виявився командир ОМОНу в Чеченській Республіці бісаєв анзор саладієвич з позивним ахмат. Він є приятелем глави Чечні рамзана кадирова.