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Ракурс
Освобожденное Высокополье на Херсонщине. Фото: депутат Херсонского облсовета Игорь Йосипенко в Facebook

Освобожденное от россиян Высокополье на Херсонщине почти разрушено (ФОТО)

17 сен 2022, 20:50
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Селище Високопілля Херсонської області, яке було звільнене з-під російської окупації, майже повністю зруйноване.





У цьому населеному пункті залишаються проживати 270 жителів, а саме селище зруйноване на 80%. Через постійні обстріли окупантів, у Високопіллі немає змоги ані відновлювати електро- та водопостачання, ані повернути до роботи лікарні, аптеки та магазини. Про це 17 вересня голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив у Telegram.

За його словами, зараз обласна влада працює над тим, аби відновити подачу в населений пункт світла, води та опалення. Місцевим мешканцям 16 вересня передали гуманітарну допомогу — харчові продукти та будівельні матеріали для відновлення житла.

Звільнене Високопілля на Херсонщині. Фото: депутат Херсонської облради Ігор Йосипенко у Facebook

Звільнене Високопілля на Херсонщині. Фото: депутат Херсонської облради Ігор Йосипенко у Facebook

Звільнене Високопілля на Херсонщині. Фото: депутат Херсонської облради Ігор Йосипенко у Facebook

Нагадаємо, 12 вересня українські військові рапортували, що Збройні сили України за останні два тижні звільнили близько 500 кв. км території в Херсонській області. Окупантів витіснили з Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка.

Источник: Ракурс


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