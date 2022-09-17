Звільнене Високопілля на Херсонщині. Фото: депутат Херсонської облради Ігор Йосипенко у Facebook

https://racurs.ua/ua/n174870-zvilnene-vysokopillya-na-hersonschyni-mayje-zruynovane-foto-naslidkiv-okupaciyi.html

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Селище Високопілля Херсонської області, яке було звільнене з-під російської окупації, майже повністю зруйноване.

У цьому населеному пункті залишаються проживати 270 жителів, а саме селище зруйноване на 80%. Через постійні обстріли окупантів, у Високопіллі немає змоги ані відновлювати електро- та водопостачання, ані повернути до роботи лікарні, аптеки та магазини. Про це 17 вересня голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив у Telegram.

За його словами, зараз обласна влада працює над тим, аби відновити подачу в населений пункт світла, води та опалення. Місцевим мешканцям 16 вересня передали гуманітарну допомогу — харчові продукти та будівельні матеріали для відновлення житла.

Нагадаємо, 12 вересня українські військові рапортували, що Збройні сили України за останні два тижні звільнили близько 500 кв. км території в Херсонській області. Окупантів витіснили з Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка.