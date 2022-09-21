Мужчинам в россии запретили переезжать в другие города. Фото: meduza.io

https://racurs.ua/n174980-potencialnym-mobilizovannym-v-rossii-zapretili-pereezjat.html

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Часткова мобілізація в росії призвела до паніки серед місцевого населення, багато людей хочуть втекти за кордон.

Однак чоловікам, які підпадають під мобілізацію, не лише заборонили виїжджати з країни-агресора. Росіянам навіть не дозволяється переїхати в інше місто. Про це йдеться в російському законі «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в російській федерації».

Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється виїзд з місця проживання без дозволу військових комісаріатів, федеральних органів виконавчої влади, що мають запас, — йдеться в тексті закону.

Також цей закон передбачає, що всі депутати державної думи й російські сенатори не підлягають мобілізації.

Повістки щодо мобілізації вже почали роздавати росіянам.

А тим часом у росії в тренди потрапили наступні пошуки в Гуглі:

Нагадаємо, у росії за кілька хвилин після виступу путіна росіяни розкупили всі прямі авіаквитки на 21 вересня до Стамбулу, Тбілісі та Єревану. А в Гуглі різко зросла кількість запитів: «як виїхати з росії» та «відстрочка від армії».