В Украине стало меньше желающих эмигрировать - опрос КМИС

https://racurs.ua/n175013-v-ukraine-stalo-menshe-jelauschih-emigrirovat-opros-kmis.html

Ракурс

Готовність переїхати жити до США або ЄС у разі отримання громадянства цих країн оцінили науковці Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

У жовтні 2020 року КМІС проводив всеукраїнське телефонне опитування, де серед іншого ставилося запитання «А якби Вам зараз без умов надали громадянство США або ЄС, Ви б поїхали для постійного проживання в ці країни?». На той момент 28% серед усіх дорослих українців готові були виїхати жити закордон.

У вересні 2022 року соціологи повторно поставили це запитання. Нині частка тих, хто готовий виїхати жити до США / ЄС, знизилася в 4 рази — з 28% до 7%. Водночас з 69% до 91% стало більше тих, хто не хотів би виїжджати навіть у разі отримання без умов громадянства США / ЄС.

У КМІС пояснюють, що потрібно враховувати, що близько 10% дорослих українців зараз за кордоном як біженці. Утім, навіть якщо половина з них відповіли б «так» на це запитання (нещодавні опитування українців біженців свідчать, що насправді більшість усе-таки хочуть повернутися додому, тобто відповідей «так» було б, скоріше за все, менше половини), то зниження еміграційних настроїв також було б значним — з 28% до близько 13%.

У всіх регіонах України абсолютна більшість населення (90−92%) не хотіли б виїжджати жити за кордон. Також у всіх регіонах порівняно з 2020 роком стало значно менше тих, хто хотів би виїхати.

Хоча молодші респонденти більшою мірою готові емігрувати, але насправді серед усіх вікових категорій абсолютна більшість (не менше 84%) не хотіли б виїжджати жити до США / ЄС.

Важливо також, що у випадку всіх вікових категорій простежується значне зниження готовності переїхати до США / ЄС порівняно з 2020 роком. Наприклад, у 2020 року практично половина (46%) молоді до 30 років хотіли б виїхати, зараз — 13%.

Упродовж 7−13 вересня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». Застосували метод телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2 тис. респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих росіянами. Та також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.