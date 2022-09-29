россияне ударили кассетными снарядами по Днепропетровщине. Фото:

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Ракурс

Війська російської федерації обстріляли Зеленодольську громаду Криворізького району Дніпропетровської області.

Окупанти вдарили забороненими касетними реактивними снарядами з РСЗВ «Урагану» по промисловій інфраструктурі. Внаслідок обстрілу була пошкоджена адміністративна будівля. Поранення дістали 13 цивільних працівників підприємства. Про це 29 вересня повідомило Оперативне угруповання військ «Каховка» у Facebook.

Згодом голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що кількість поранених зросла до 15 осіб. Шестеро постраждалих перебувають у важкому стані. Поранених доправили до лікарень Криворізького району.

Нагадаємо, у ніч на 29 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру — у місті пошкоджено понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Влада повідомила про трьох загиблих, серед них одна дитина. Ще п’ятеро цивільних дістали поранення, у тому числі й 12-річна дівчинка.