Защитник "Азовстали" Михаил Дианов, фотографии которого облетели весь мир, дал первое интервью (ВИДЕО)

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За долю Михайла Діанова переживали тисячі українців, коли побачили на заводі пораненого чоловіка з апаратом зовнішньої фіксації, який продовжував вести боротьбу. Зараз він їсть омріяні еклери на волі після тривалого полону і ділиться спогадами про пережите.

Михайлу 42 роки, він тернополянин. Він мріяв бути бас-гітаристом, але знайшов себе в армії. Він пішов воювати після Революції гідності. Рідним Діанов сказав: «Я йду туди, щоби вам тут було спокійніше».

Під час повномасштабної війни Михайло боронив Маріуполь, був на «Азовсталі» та отримав поранення. В обох ногах — кульові, кістка правої руки роздроблена.

Усі місяці, поки Михайло був в полоні, його рідні не знали, де саме його утримували та в яких умовах.

21 вересня Михайло повернувся в Україну у межах обміну. Він потроху відновлюється після полону. Йому треба набрати 30 кг ваги, щоб зробити операцію з нарощування 4 см кістки на руці.

Український телеканал «1+1» поговорив з Діановим про те, як він пережив оборону «Азовсталі», а за нею — російський полон.

За словами Михайла, захисники «Азовсталі» не могли нормально дихати — у підземеллях заводу їм доводилося постійно носити маски, бо після регулярних обстрілів пил підіймався у повітря та проникав у вентиляційні шахти.

У полоні Діанов потрапив у трагічно відому колонію в Оленівці, де внаслідок обстрілу загинули десятки людей — відчувалася сильна нестача їжі та води.

У Оленівці був жах, це концтабір, — згадує своє перебування там український військовий.

У полон Діанов потрапив із серйозними травмами: так, на руці він мав спеціальний зовнішній фіксатор, який допомагав відновлюватися після поранення.

За словами Михайла, російські військові вирішили видалити пристрій і зробили це максимально жорстоко — щипцями, без жодної анестезії. Для цього один тримав полоненого, а другий діставав металеву раму.

Зараз Діанов не вистачає чотирьох сантиметрів кістки в руці, проте він упевнений, що після операції зможе повернутися до свого хобі — гри на піаніно. Крім того, військовий має й інші плани.

Я хочу працювати. Моя мрія — відкрити майстерню з металу, — розповів він в інтерв’ю.

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