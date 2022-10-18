Кличко сообщил о последствиях утреннего ракетного удара. Фото:

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Ракетні обстріли Києва у вівторок вранці, 18 жовтня, призвели до проблем із водою та світлом.

Внаслідок вибухів пошкоджені два об'єкти критичної інфраструктури. Наразі частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. В деяких будинках можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води. Триває ліквідація надзвичайної ситуації. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Мер закликав усіх киян максимально економити електроенергію. Не вмикати потужні електроприлади — кондиціонери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо.

Мешканцям столиці, де понижений тиск у водопровідній мережі, Кличко порадив зараз максимально економно витрачати воду.

В оселях, де вже тимчасово припинене водопостачання, мешканців просимо знайти найближчий від дому бюветний комплекс, колонку чи автомат з продажу питної води, та зробити запас води, — додав він.

Градоначальник запевнив, що міські служби роблять усе можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію та повернути киянам життєво необхідні послуги.

А в Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок обстрілів у Броварському і Вишгородському районах без світла залишилися 2 тис. 108 споживачів. Співробітники ДТЕК аже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, ракетна атака росіян вранці 18 жовтня призвела до проблем з електропостачанням та водою у Дніпрі, Житомирі та Житомирській області. Зокрема, влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури Житомирщини призвів до того, що 11 населених пунктів області тимчасово залишились без світла.